В Ростовской области уже две недели ищут 25-летнюю Илону Жданову

Ростовчанка не подает о себе весть с 8 июля 2022 года. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже около двух недель ищут 25-летнюю Илону Жданову. Жительница донской столицы не подает о себе весть с 8 июля 2022 года. Ориентировку опубликовали в группе отряда «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза

Особые приметы: на левой руке татуировка

Одета была в белое платье в черную полоску, обута в кроссовки.

Если вы видели девушку или знаете, где она находится, следует позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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