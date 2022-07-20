В Ростове не нашлось перевозчика на автобусный маршрут №76

Сейчас ЖК Соловьиная Роща связан с Ростовом маршрутом №74 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону не нашлось перевозчика на автобусы №76, которые должны были курсировать от Центрального Рынка в ЖК Соловьиная роща и обратно. Такой комментарий в социальных сетях опубликовали сотрудники администрации, передает «Городской репортер».

Власти указали, что «конкурс не состоялся из-за отсутствия интереса к направлению». Все предложения ростовчан по транспортному обслуживанию пообещали учесть при дальнейшей оптимизации маршрутной сети.

Напомним, сейчас ЖК Соловьиная Роща связан с Ростовом маршрутом №74 - автобусы следуют в Западный микрорайон города по проспекту Ленина.

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