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Общество20 июля 2022 14:30

В Ростове не нашлось перевозчика на автобусный маршрут №76

Власти уточнили, «конкурс не состоялся из-за отсутствия интереса к направлению»
Ангелина СКИБА
Сейчас ЖК Соловьиная Роща связан с Ростовом маршрутом №74

Сейчас ЖК Соловьиная Роща связан с Ростовом маршрутом №74

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону не нашлось перевозчика на автобусы №76, которые должны были курсировать от Центрального Рынка в ЖК Соловьиная роща и обратно. Такой комментарий в социальных сетях опубликовали сотрудники администрации, передает «Городской репортер».

Власти указали, что «конкурс не состоялся из-за отсутствия интереса к направлению». Все предложения ростовчан по транспортному обслуживанию пообещали учесть при дальнейшей оптимизации маршрутной сети.

Напомним, сейчас ЖК Соловьиная Роща связан с Ростовом маршрутом №74 - автобусы следуют в Западный микрорайон города по проспекту Ленина.

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