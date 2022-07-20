Ростовчанин украл у знакомого мобильник на пляже

Во время отдыха стоит быть на чеку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовский отдел полиции пришел мужчина, который сообщил о краже телефона. Ростовчанин рассказал, что гаджет пропал во время отдыха на пляже. Долго искать злоумышленника не пришлось. Под подозрением оказался знакомый хозяина гаджета.

- Злоумышленник, воспользовался тем, что хозяин и его знакомые пошли купаться, подошел к личным вещам потерпевшего и украл гаджет, тем самым причинил ущерб около 10 тысяч рублей, - рассказали в донском главке. - Стражи порядка задержали фигуранта за 2 часа.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит реальный срок, но законодательством за такое преступление предусмотрено и условное наказание.

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