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Общество21 июля 2022 4:00

Установку новых светофоров в Ростове выполнят за 4,8 миллиона рублей

Работы необходимо выполнить в течение 45 дней
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Установку новых светофоров в Ростове выполнят за 4,8 миллиона рублей.

Установку новых светофоров в Ростове выполнят за 4,8 миллиона рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове запланировали установить новые светофоры. На эти нужды планируется потратить более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия занимается определением победителя, который займется выполнением работ по установке светофоров Т.7 на улично-дорожной сети города.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 45 дней с момента заключения контракта.

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Установка светофоров в Ростове будет стоить более 3,1 миллиона рублей.

Средства будут выделены из городского бюджета.