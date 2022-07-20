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Общество20 июля 2022 14:56

Онкологи Ростова-на-Дону первыми на юге России освоили микрохирургическую пластику

Новую технику применяют при обширных дефектах кожи и мягких тканей
Ангелина СКИБА
Технологию теперь применяют в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии

Технологию теперь применяют в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону медики Национального медицинского исследовательского центра онкологии первыми на юге страны начали выполнять микрохирургическую пластику при обширных дефектах кожи и мягких тканей. Информацию об этом опубликовали на сайте центра.

- Современное оборудование и микрохирургические технологии позволяют эффективно удалять опухоли кожи и мягких тканей, включая микроочаги, с одномоментным восстановлением обширных тканевых дефектов. Пациенты быстро восстанавливаются, происходит избавление от болевого синдрома, - рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, академик РАН Олег Кит.

Добавим, микрохирургическая пластика - высокотехнологичная медицинская помощь, которую выполняют пациентам бесплатно.

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