18-летняя Анна Рыбалко представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия»

Ростов на конкурсе «Мисс Россия» представит 18-летняя Анна Рыбалко. Фото: модельное агентство "Имидж-Элит".

На конкурс «Мисс Россия-2022» отправится 18-летняя Анна Рыбалко. Она представит Ростовскую область на главном конкурсе красавиц страны. Финал состоится 25 июля. А пока девушки живут в Подмосковье и активно готовятся к выходу на сцену.

Известно, что Анна действующая «Ростовская красавица», она получила этот титул год назад.

В этом году девушка окончила школу, сдала ЕГЭ и планирует поступать в московский вуз, чтобы получить профессию журналиста.

Известно, что донские красавицы уже трижды становились лучшими в стране и побеждали на "Мисс Россия". Впервые этот громкий титул в 2003 году получила Виктория Лопырева, спустя три года - Татьяна Котова, а несколько лет назад - Алина Санько из Азова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия 2022»: самая красивая девушка Ростова отправилась за главной короной страны

Вот уже больше недели Анна вместе с другими участницами конкурса живет в одном из подмосковных отелей, где для них проходят занятия с хореографами, преподавателями по дефиле и актерскому мастерству (подробности)