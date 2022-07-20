В Ростовской области компанию микрозаймов оштрафовали на 50 тысяч рублей за латинские буквы в смс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области микрофинансовую организацию оштрафовали за использование латинских символов в смс. Как оказалось, в отдел Управления федеральной службы судебных приставов обратился дончанин. Мужчина рассказал, что задолжал по кредиту. Вот только на телефон ему приходят странные смс-сообщения о просроченной задолженности.

В ведомстве провели проверку по обращению гражданина. Оказалось, что на мобильный должнику пришли восемь текстовых смс-сообщений, написанных латинскими буквами.

- Сообщения были с использованием транслитерации — кириллические символы были заменены на латинские, - рассказали в Управлении. - То есть сообщения были не на языке, на котором составлен договор займа, на основании которого возникла просроченная задолженность. А это в свою очередь нарушение Федерального закона № 230.

В итоге, в отношении микрозаймовой организации был составлен административный протокол, а после рассмотрения дела коммерсантам назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области риелторы оформили полсотни кредитов на подставных клиентов

Ростовской области накрыли банду, которая промышляла тем, что оформляла кредиты на подставных лиц. Подробности рассказали в региональном Управлении ФСБ. По данным силовиков, члены ОПГ оказались профессиональными риелторами (подробности)