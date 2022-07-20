Донские подростки стали чаще болеть туберкулезом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области резко возросло количество подростков, заболевших туберкулезом. Об этом сообщает издание Donnews со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения региона Елену Теплякову.

На данный момент под наблюдением врачей туберкулезных диспансеров находятся 2 883 жителя Ростовской области. Из них 64% являются безработными, 37% имеют инвалидность, 16% недавно освободились из мест лишения свободы и еще более 30% страдают хроническим алкоголизмом. Кроме того, большой рост числа заболевших заболевших зафиксирован в возрастной категории от 15 до 17 лет. В сравнении с прошлым годом, число случаев заражения легочной болезнью увеличилось на 10%.

- К сожалению, процент выявленных больных говорит о том, что мы пока не знаем истинной картины, - отметила Елена Теплякова.

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В Ростовской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась.

По данным эпидемиологов, раннее выявление и своевременное лечение туберкулеза исключают тяжелые осложнения.