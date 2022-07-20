Житель Таганрога подхватил иксодовый боррелиоз после укуса клеща

Житель Таганрога подхватил иксодовый боррелиоз после встречи с клещом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Местный житель Таганрога оказался заражен иксодовым боррелиозом после того, как его укусил клещ. Это первый зафиксированный случай заболевания в приморском городе в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В целом, по региону иксодовый боррелиоз подхватили семь дончан. Они являются жителями Ростова-на-Дону, Шахт и Азова (завозной случай). Все жители региона оказались заражены после укуса переносчиками этой инфекции - клещами.

- В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укуса клещами на 19 июля обратилось 3 463 человека, их них 1 299 - дети до 14 лет, - отметили в ведомстве.

Насекомые также заразили жителей Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и туляремией.

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В донской регионе выявили один случай заболевания туляремией.