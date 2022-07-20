В Константиновском районе перед судом предстанет директор управляющей компании

Бюджету предприятию был причинен ущерб на на сумму в размере 245 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор МУП «ЖКХ» Константиновского района предстанет перед судом за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Константиновского района завершено. По версии следствия, обвиняемый с февраля 2019 года по июнь 2020 года, исполняя должностные обязанности, внес заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени о выполнении трудовых обязанностей трех своих сотрудников. Но фактически трудовая деятельность на предприятии не исполнялась.

Эти действия послужили основанием для начисления им заработной платы. Таким образом, бюджету предприятию был причинен ущерб на на сумму в размере 245 тысяч рублей. В настоящее время следствием по уголовному делу собрано достаточно доказательств, чтобы дело было направлено в суд.

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