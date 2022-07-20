Замглавы Мясниковского района дисквалифицирован за невыполнение обязательств по госконтракту. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мясниковском районе заместителя главы администрации привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение порядка заключения контракта". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

После проведенной ведомством проверки соблюдения закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выяснилось, что районная администрация заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью. Подрядчику предстояло выполнить разработку проектной документации для строительства очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения для трех местных хуторов. Но администрация свои обязательства по контракту не выполнила, из-за этого подрядчик вынужден расторгнуть контракт и отказаться от строительства.Это привело к неосвоению бюджетных денег.

- Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе по постановлению надзорного органа заместитель главы администрации Мясниковского района за указанное нарушение привлечен судом к административной ответственности по статье 7.32 КоАП РФ. Применена дисквалификация, - отметили в ведомстве.

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