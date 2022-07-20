В донском регионе реализуют пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток». Фото: Правительство РО

Донской регион примет участие в пилотном проекте «Сквозной инвестиционный поток». Он разработан Минэкономразвития РФ и «Росатомом». О новой разработке поговорили на онлайн-совещании под председательством первого вице-премьера страны Андрея Белоусова.

Основной задачей проекта является сокращение сроков выдачи инвесторам необходимой документации, а также ускорение подключения к инфраструктуре. Итоги проекта планируется подвести в феврале будущего года.

- Ростовская область в числе первых регионов России примет участие в пилотном проекте «Сквозной инвестиционный поток». Это станет продолжением нашей системной работы по внедрению инвестиционного стандарта и реализации проекта «Эффективный регион». По итогу это должно помочь нам привлечь новых инвесторов, - высказал свою точку зрения губернатор Василий Голубев.

Реализация проекта будет происходить по инициативе первого зампредседателя федерального правительства при поддержке минэкономразвития страны и ГК «Росатом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области стартует пилотный проект по бесплатным юридическим консультациям в онлайн-режиме.

Количество получателей безвозмездной правовой помощи на Дону за два года существования соответствующего регионального закона выросло в 11,5 раз.