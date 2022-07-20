Одиннадцать школьников из Ростовской области стали победителями «Большой перемены»

На финале «Большой перемены» необходимо было проявить личностные навыки. Фото: предоставлено Марией Семеновой.

В финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который завершился 20 июля в международном детском центре «Артек» вышли 11 школьников из Ростовской области. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мама одной из участниц конкурса Мария Семенова.

Всего в конкурсе приняло участие около 4 миллионов ребят из РФ и других стран. Победу среди учащихся 5-7 классов одержали 6 школьников региона - Георгий Тюшняков из хутора Слободской, Екатерина Мирейко из лицея № 56, Мария Анохина из школы №93, Мирослава Алмазова из лицея № 11, Анастасия Семенова из гимназии № 35 и Мария Гоголь из школы № 53.

Всего в конкурсе приняло участие около 4 миллионов ребят из РФ и других стран. Фото: предоставлено Марией Семеновой.

Как рассказала участница донской делегации школьников Анастасия Семенова, на финале «Большой перемены» необходимо было проявить не только личностные навыки, такие как эрудиция, логика, альтруизм, творческое начало, но и умение работать в команде.

- Задания были сложные — сначала финалисты проходили индивидуальные кейсы на различные компетенции, после этого начались командные соревнования, - уточнила школьница. - Перед нами стояла задача создать собственное сообщество с конституцией и атрибутами государства. Также нужно было составить план развития сообщества, сделать его успешным и процветающим.

Воодушевляли на прохождение таких интересных квестов и заданий юных земляков встречи и мастер-классы с известными писателями, лидерами мнений, учеными, спортсменами, художниками и блогерами. В последний день дончан ждала онлайн-встреча с президентом В.В. Путиным, на которой победители и финалисты «Большой перемены» рассказали о своих проектах и планах на будущее. Вскоре победители конкурса отправятся в заветное «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

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