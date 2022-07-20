Заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин обратил внимание на вандализм в роще "Дубки". Фото: Правительство РО

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин побывал с рабочим визитом в Таганроге и обратил внимание на некоторые имеющиеся проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инспекция побывала в трамвайном депо, роще "Дубки" и на Пушкинской набережной. Представитель Совфеда отметил, что с проведением реконструкции роща становится заметно лучше.

Но некоторые проблемы все-таки не ускользнули от его взора. Например, он отметил ярко выраженную проблему вандализма в роще "Дубки". Донские власти заверили, что бороться с ней планируется при помощи установки видеокамер.

Также Яцкину проверил ход строительства трамвайных путей.

- Мы сформулировали задачу, чтобы и область, и город, и концессионер совместными усилиями всю строительную работу осуществили в установленные сроки. В текущем году исполняется 90 лет таганрогскому трамваю, и к этой дате планируется завершить модернизацию трамвайной инфраструктуры города, - отметил представитель Совфеда.

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О рабочей поездке Андрея Яцкина сообщили донские власти.