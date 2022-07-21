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Общество21 июля 2022 5:22

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют некачественные детские площадки

Множество каруселей были с дефектами и повреждениями
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют некачественные детские площадки.

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют некачественные детские площадки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Песчанокопская прокуратура проверила соблюдение закона, регламентирующего безопасное использование оборудования детских игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что площадки на улице Молодежной и в районе площади Ленина поселка Дальнее Поле, не соответствует нормам. Многие карусели с дефектами и повреждениями, а также на площадке нет ударопоглощающего покрытия. Местная администрация долгое время не предпринимала никаких мер для устранения нарушений.

Прокуратурой главе администрации внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании привести площадки в надлежащее состояние. Суд иск удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры, - отмечается в сообщении.

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Долгое время власти не обращали внимание на их неподобающий внешний вид.