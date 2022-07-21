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Происшествия21 июля 2022 5:55

Ростовчанка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника

Полиция уже ведет поиски злоумышленника
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовчанка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника.

Ростовчанка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове женщина лишилась суммы в 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера, мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Он рассказал, что с карты ростовчанки кто-то пытается снять деньги и эти сомнительные операции необходимо установить.

Женщина поверила мошеннику и продиктовала ему все свои данные и данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения. Сразу после этого с карты ростовчанки по частям было списано 2,4 миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - рассказали в полиции.

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