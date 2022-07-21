Ростовчанка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове женщина лишилась суммы в 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера, мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Он рассказал, что с карты ростовчанки кто-то пытается снять деньги и эти сомнительные операции необходимо установить.

Женщина поверила мошеннику и продиктовала ему все свои данные и данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения. Сразу после этого с карты ростовчанки по частям было списано 2,4 миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - рассказали в полиции.

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