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Экономика21 июля 2022 6:59

Сельхозтехнику из Ростова на 3,3 млн долларов арестовала киевская прокуратура

Машины обнаружили на территории таможенного терминала
Ангелина СКИБА
Сейчас проводят досудебное уголовное расследование

Сейчас проводят досудебное уголовное расследование

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сельхозтехнику производителя из Ростова-на-Дону арестовали в Киеве. Информация об этом появилась в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

В посте отмечается, что с территории таможенного терминала забрали 22 импортированные спецмашины - 11 комбайнов и 11 жаток. Их общая стоимость, по предварительной оценке, составила более 100 млн гривен, это 186 млн рублей или 3,3 млн долларов.

Технику передали украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Сейчас проводят досудебное уголовное расследование.

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