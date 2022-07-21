В Новочеркасске собираются открыть уличную библиотеку

Взять книги на время смогут все желающие Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области для жителей Новочеркасска собираются открыть уличную библиотеку. Дизайн-концепцию уже разработали, рассказал заместитель сити-менеджера Константин Хмельницкий.

- Уверен, что задумка будет пользоваться популярностью. У нас очень много читающих жителей. Мы уже подобрали практичный вариант книжного шкафа. Следующим этапом будем изыскивать средства на реализацию проекта. К нам готовы подключиться спонсоры, - рассказал Константин Хмельницкий.

Культурный объект планируют установить в Александровском саду. Все желающие смогут бесплатно взять на время любое издание или поделиться своими книгами, которые не нужны.

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