1103 предложения из Ростовской области представили на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Донской край оказался в числе наиболее активных участников форума. Фото: сайт правительства РО

Представители Ростовской области отправили на форум «Сильные идеи для нового времени» 1103 предложения. После этого регион стал пятым из по числу новых проектов. Об этом сообщает сайт донского правительства.

В рамках мероприятия выступил и Василий Голубев. Губернатор отметил, что на сбор необходимо приглашать инициативных людей из ДНР и ЛНР, а все идеи обязательно должны иметь прикладную ценность.

Лучшими донскими разработками регионального отбора стали проекты по созданию завода технологического оборудования, центра креативных индустрий и единой цифровой платформы для научных коллективов. В федеральную сотню от Ростовской области вошла инициатива, связанная с платформой для проведения спортивных турниров.

После этого глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что донской край оказался в числе наиболее активных участников форума, «и каждый представленный проект получит поддержку и сопровождение».

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в 2022 году уже во второй раз. Цель - выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и помогут в достижении национальных целей.

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