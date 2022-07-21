С начала года более 1 млн клиентов из просроченной задолженности вывел ВТБ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Объем просроченной задолженности у 95% заемщиков, столкнувшихся с финансовыми сложностями в этом году, восстановив график платежей более чем для 1 млн розничных клиентов, сократил ВТБ. Скоринговая модель на основе искусственного интеллекта показывает, кому из заемщиков необходимо оказать помощь, учитывая множество факторов: платежную дисциплину клиентов, их доходы, срок кредита и др. На основе этого формируются индивидуальные финансовые предложения.

- Наша задача – не требовать, не забирать, а помогать заемщику решать проблемы, – подчеркнул вице-президент, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков. - В стратегии нашей работы заложена концепция, которая учитывает баланс потребностей и возможностей клиентов. Разбирая все вопросы с задолженностью, мы всегда ориентируемся на жизненную ситуацию и финансовое положение человека. Если образуется долг – подбираем наиболее комфортный способ его погашения. Часто действуем проактивно, предлагая заемщику помощь, когда он еще об этом даже не подумал. Таким образом, мы не допускаем ухудшения его финансового положения.

Он добавил, что для исключения негативных ситуаций, которые могут возникнуть при урегулировании задолженности, ВТБ дополнительно детально оценивает качество работы сотрудников, обязательно используя для этого речевую аналитику.

А для каждого конкретного случая просроченной задолженности ВТБ готов предложить наиболее эффективный метод – все виды программ реструктуризации, кредитные каникулы, отмену пеней.

По данным аналитиков банка, программы реструктуризации являются сегодня одним из самых эффективных инструментов урегулирования задолженности. Их результативность оценивается в 80% – большинство клиентов справляются с задолженностью и продолжают сотрудничество с банком.

Кроме того, банк предлагает пониженный размер ежемесячного платежа. За последние полтора года с помощью этого инструмента удалось вывести из просроченной задолженности порядка 14 тысяч клиентов.

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