Ростовчане чаще всего покупают в Интернете продукты и электронику. Фото: предоставлено Сбербанком

Жители Ростовской области с начала года совершили более 330 тыс. покупок в интернете, а объем транзакций составил более 1 млрд рублей. Аналитику по своим клиентам представил Сбер. Чаще всего клиенты оплачивали продукты питания, электронику и товары для дома.

При этом, каждая пятая оплата товара или услуги в интернете проходила через сервис SberPay. Он позволяет совершать безналичные операции в интернете, не вводя реквизиты банковской карты. Это исключает ошибки на стадии заполнения платежной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты. Кроме того, можно выбрать для оплаты любую из имеющихся карт.

- С начала года жители Ростовской области стали активнее пользоваться этим сервисом, теперь каждая пятая онлайн-покупка проходит через него, - рассказал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. - Это ожидаемо, так как технология позволяет совершать покупки быстро и безопасно. Преимущества отмечают, как покупатели, так и представители бизнеса. В частности, использование сервиса увеличивает конверсию продаж.

Фото: предоставлено Сбербанком

На сегодняшний день к сервису уже присоединилось более 400 компаний на Дону.

- Несмотря на все ограничения, коснувшиеся гостиничной индустрии, автоматизация имеет место быть, - поделилась генеральный менеджер отеля Radisson Blu Hotel, Rostov-on-Don Нина Петридис. - Большинство гостей предпочитают оплачивать услуги в отеле онлайн, а сервис позволяет осуществить платеж удаленно быстро и безопасно. С начала года объем транзакций через него увеличился вдвое.