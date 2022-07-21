С 26 до 27 июля на нескольких улицах Ростова отключат воду

Ростовчан предупредили об очередных коммунальных отключениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону с 8:30 26 июля до 2 часов ночи 27 июля отключат воду. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

Подавать ресурс не будут в следующих границах: улица Города Волос - Университетский - Максима Горького - Халтуринский.

Причина ограничений - технические работы на пересечении Красноармейской и Соколова.

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