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Происшествия21 июля 2022 11:08

Поставка на 22 млн: в Ростовской области накрыли нелегальную торговлю сигаретами

Подпольный бизнес раскрыли сотрудники УФСБ
Ангелина СКИБА
Подозреваемым грозят штрафы и тюремные сроки

Подозреваемым грозят штрафы и тюремные сроки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на складе нашли 179,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Нелегальный товар оценили в 22 млн рублей. Теперь за масштабную аферу подпольным бизнесменам грозят штрафы и тюремные сроки, сообщили в УФСБ России по региону.

- Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение или сбыт товаров и продукции без маркировки»), - уточнили в ведомстве.

Известно, что подозреваемыми по этому делу оказались жители ЛНР и России. Они отправляли незаконный груз покупателям через транспортные компании. Торговлю вели на территории всего ЮФО, и в частности в Ростовской области.

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