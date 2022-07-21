Поставка на 22 млн: в Ростовской области накрыли нелегальную торговлю сигаретами

Подозреваемым грозят штрафы и тюремные сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на складе нашли 179,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Нелегальный товар оценили в 22 млн рублей. Теперь за масштабную аферу подпольным бизнесменам грозят штрафы и тюремные сроки, сообщили в УФСБ России по региону.

- Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение или сбыт товаров и продукции без маркировки»), - уточнили в ведомстве.

Известно, что подозреваемыми по этому делу оказались жители ЛНР и России. Они отправляли незаконный груз покупателям через транспортные компании. Торговлю вели на территории всего ЮФО, и в частности в Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка телефонного мошенника

Полиция уже ведет поиски злоумышленника (подробности)