На строительство ЖК в Краснодаре более 3 млрд рублей предоставил ВТБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредитную линию на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей ГК «Черноморская финансовая компания» открыл ВТБ. Заемные средства предоставлены на срок до пяти лет и будут направлены на строительства двух многоэтажных домов в Краснодаре. Финансирование осуществляется с использованием эскроу-счетов.

Так, при поддержке банка в составе ЖК «Огурцы» будет построено два здания переменной этажности от 22 до 24 этажей на 1179 квартир. Общая площадь зданий составит свыше 81 тыс. кв. м. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.Проект предусматривает строительство детских и спортивных площадок, прогулочных зон, а также благоустройство прилегающей территории.

- Краснодарский край занимает лидирующие позиции по объемам строительства и вводу жилья в стране, − рассказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. - Недвижимость здесь высоко востребована, в том числе у жителей других регионов. Наш банк уделяет этому направлению особое внимание, на протяжении многих лет работая с ведущими девелоперами края. Благодаря проектному финансированию банка на Кубани построено уже свыше 320 тысяч квадратных метров нового жилья. Партнерство банка и строительной отрасли необходимо для поддержания экономической стабильности и решения такого социально значимого вопроса, как обеспечение населения доступным жильем.

- Проектное финансирование − это ключевой инструмент в реализации строительных проектов, − в свою очередь отметила представитель генеральный директор ГК «ЧФК» Инна Манькова. - Он гарантирует и защищает интересы дольщиков, а застройщику позволяет своевременно и в необходимом объеме финансировать все этапы работ. Мы ценим многолетнее сотрудничество с нашим партнером ВТБ, с которым совместно реализуем уже не первый проект.

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