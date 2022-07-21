В Ростовской области к «Борьбе за урожай» подключились полицейские и добровольцы

Акция продлится в донском регионе до 29 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области к «Борьбе за урожай» - так назвали новую акцию - подключились сотрудники полиции, казаки и жители региона. Участники сборов следят за порядком и защищают поля, пояснили в пресс-службе МВД.

Обходы сельхозугодий и прилегающих к ним территорий уже состоялись Пролетарском и Мясниковском районах. В этой работе приняли участие десятки человек.

- Сегодня забота о будущем урожае - одна из приоритетных задач как для органов внутренних дел, Общественного совета так и для неравнодушного населения, - пояснил представитель Общественного совета при региональном главке МВД Константин Макаров.

Никаких нарушений в ходе проверок не зафиксировали, с рабочими и местными жителями провели беседы о пожарной безопасности. Добавим, акция «Борьба за урожай» продлится в донском регионе до 29 июля.

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