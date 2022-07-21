Дмитрий Медведев посетил в госпитале Ростова-на-Дону раненых военных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раненых бойцов - участников специальной операции - в военном госпитале Ростова-на-Дону посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Встреча состоялась сегодня, 21 июля, сообщает агентство РИА Новости.

Представитель федерального правительства пообщался с людьми и пожелал всем скорейшего выздоровления.

- Желаю вам как можно быстрее вернуться в строй, поправиться полностью. Повидайтесь с близкими, чтобы все было хорошо, - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза России прибыл в Ростовскую область с рабочим визитом. Ранее состоялась встреча в одном из донских пунктов временного размещения, также планируется совещание о мерах поддержки вынужденным переселенцам и соотечественникам из Донбасса и Украины.

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