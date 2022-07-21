В Ростовской области будут судить бизнесмена за сокрытие 4,6 миллиона рублей от налоговой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании по производству и продаже сварочного оборудования. Он обвиняется в совершении преступления по статье 199.2 "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года скрывал деньги, из которых необходимо было выплатить долги по налогам, страховым взносам, на общую сумму более 4,6 миллиона рублей. Их он получил после безвозмездной продажи оборудования, которую осуществила подчиняющаяся ему организация-должник. Полученные деньги предприниматель потратил.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении.

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