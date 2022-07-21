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Общество21 июля 2022 15:31

Пятикилометровая пробка растянулась на въезде в Ростов со стороны Таганрога

Затор сковал улицу Таганрогскую
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пятикилометровая пробка растянулась по улице Таганрогской.

Пятикилометровая пробка растянулась по улице Таганрогской.

Фото: Яндекс.Пробки

В Ростове многокилометровая пробка образовалась на улице Таганрогской. Сервис "Яндекс.Пробки" и вовсе показывает шестибалльную загруженность дорог по городу.

Затор в микрорайоне Каменка простирается почти на пять километров. Водители встают в пробку от улицы Малиновского и простаивают в ней до улицы Вавилова. Максимальная скорость движения на этом участке составляет 15 километров в час. Что стало причиной многокилометрового затора, пока остается неизвестным.

Из-за образовавшейся пробки машины также с трудом двигаются и по прилегающим улицам: проспекту Королева, а также улицам Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, Нариманова, 2-й Пятилетки и Оганова.

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Сложно проехать сейчас по кольцевой дороге и по прилегающим улицам.