Пятикилометровая пробка растянулась на въезде в Ростов со стороны Таганрога

Пятикилометровая пробка растянулась по улице Таганрогской. Фото: Яндекс.Пробки

В Ростове многокилометровая пробка образовалась на улице Таганрогской. Сервис "Яндекс.Пробки" и вовсе показывает шестибалльную загруженность дорог по городу.

Затор в микрорайоне Каменка простирается почти на пять километров. Водители встают в пробку от улицы Малиновского и простаивают в ней до улицы Вавилова. Максимальная скорость движения на этом участке составляет 15 километров в час. Что стало причиной многокилометрового затора, пока остается неизвестным.

Из-за образовавшейся пробки машины также с трудом двигаются и по прилегающим улицам: проспекту Королева, а также улицам Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, Нариманова, 2-й Пятилетки и Оганова.

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Сложно проехать сейчас по кольцевой дороге и по прилегающим улицам.