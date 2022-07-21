В Ростовской области произошел массовый падеж овец и коз. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области был зафиксирован второй за месяц массовый падеж скота. В этот раз погибли овцы и козы в двух километрах от поселка Байков Зимовниковского района. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

Результаты исследований показали, что павшие животные больны не были.

- Это уже второй падёж скота за месяц, в прошлый раз в районе погибло 12 коров. По мнению владельца – животные были отравлены. У водопоя мужчина видел подозрительные гранулы, похожие на селитру, - отмечается в сообщении.

Специалисты уверяют, что в обоих случаях скот был привит от всевозможных заразных и даже опасных заболеваний. На месте гибели овец и коз ветеринары провели дезинфекцию.

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Выяснилось, что животным подсыпали селитру.