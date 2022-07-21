Донские следственные изоляторы оказались переполнены людьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области оказались переполнены следственные изоляторы. В ОНК посчитали, что помочь решить возникшую проблему может избирательный подход к арестам. Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии региона Сергея Левченко.

- Должен появиться четко прописанный нормативный акт, чтобы не помещать в СИЗО тех, кто совершил ненасильственные преступления. Мы не говорим о людях, которых подозревают в насильственных преступлениях, потому что такой человек может быть опасен и вопросов к этому нет, - отметил представитель ОКН.

Переполненность изоляторов ведет к тому, что не все могут получить то, что положено по закону, например, регулярные прогулки. Кроме того, есть проблема нехватки кадров для работы в следственных изоляторах. Причиной этому являются низкие зарплаты и немногие желают работать в тюремных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону одобрили строительство нового изолятора на Доватора.

В нем единовременно смогут находиться 75 задержанных.