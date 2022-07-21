Василий Голубев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы поддержки вынужденных переселенцев. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побывали в пунктах временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республики. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Позже на заседании обсуждались вопросы поддержки вынужденных переселенцев. Затем политики побывали на Самбекских высотах и почтили память защитников, погибших во времена Великой Отечественной войны.

- А в окружном военном госпитале навестили нынешних защитников , пожелали раненым скорейшего выздоровления, - написал Василий Голубев.

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Заместитель председателя Совета безопасности России сейчас находится с рабочим визитом в Ростовской области.