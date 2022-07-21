Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 20:19

Василий Голубев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы поддержки вынужденных переселенцев

Заместитель председателя Совета безопасности побывал в пунктах временного размещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Василий Голубев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы поддержки вынужденных переселенцев. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Василий Голубев и Дмитрий Медведев обсудили вопросы поддержки вынужденных переселенцев. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побывали в пунктах временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республики. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Позже на заседании обсуждались вопросы поддержки вынужденных переселенцев. Затем политики побывали на Самбекских высотах и почтили память защитников, погибших во времена Великой Отечественной войны.

- А в окружном военном госпитале навестили нынешних защитников , пожелали раненым скорейшего выздоровления, - написал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Медведев обозначил цели специальной операции.

Заместитель председателя Совета безопасности России сейчас находится с рабочим визитом в Ростовской области.