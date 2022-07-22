Ростовская АЭС передала новый инвентарь спортшколе Волгодонска. Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Спортивная школа №5 города Волгодонска получила от атомщиков новые инвентарь и оборудование для развития секции тенниса. Речь о специальных тренажерах для беговых и силовых упражнений, теннисных сетках, ветрозащитном оборудовании для кортов, теннисных ракетках и мячах на общую сумму 600 тысяч рублей.

Известно, что в спортшколе отделение тенниса посещают 85 детей и для каждой возрастной группы требуются особые ракетки и мячи. Но тренеры говорят, что теперь инвентаря хватит всем и это позволит набрать дополнительную группу спортсменов.

- В этом году мы хотим открыть группы для детей 5-7 лет, – поделился планами заместитель директора по учебно-воспитательной работе, тренер-преподаватель отделения тенниса спортивной школы №5 Андрей Бывшев. - Благодаря атомщикам у нас, наконец, появилось оборудование, позволяющее работать с малышами. А значит, и возможность как можно раньше начинать подготовку спортсменов к серьезным стартам.

Для достижения высоких результатов в спорте одного желания недостаточно, считает председатель профсоюзного комитета Ростовской АЭС Александр Бушнев:

- Успехи в спорте – это не только труд, талант и физические данные. Спортсменам необходимы качественное оборудование для тренировок и инвентарь, которые помогут наращивать мастерство и избежать травм.

- Надеемся, что из этих ребят вырастут лучшие теннисные ракетки мира. К этому надо стремиться, – подчеркнул глава администрации Волгодонска Сергей Макаров. - А с новым оборудованием эти цели приближаются и становится достижимыми.

Как оказалось, дружбе между Ростовской АЭС и спортшколой №5 уже более 20-ти лет. Все эти годы атомная станция не только оказывает материальную помощь учреждению, но и проводит на его базе спортивные состязания.

- Атомная станция и Концерн «Росэнергоатом» системно помогают городу в решении социальных проблем, уделяя особое внимание развитию массового спорта и поддержке молодых спортсменов, – рассказал начальник службы социальных объектов Ростовской АЭС Петр Горчанюк. - Недавно вручали подарки секции картинга – карты, форму для гонщиков, комплектующие, теперь – теннисистам. Надеюсь, что вклад атомщиков в развитие этого вида спорта поможет ребятам достичь новых высот.