С 22 по 24 июля в Ростовской области ожидаются ливни и шквалистый ветер

При порывах ветра лучше держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 22 июля, а также 23 и 24 июля ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. При порывах ветра лучше держаться подальше от деревьев, легких мачт, раскачивающихся высок и от других слабоукрепленных конструкций.

Опасно для жизни подходить близко к оборванным проводам. В случае перепадов напряжения в домах рекомендуют отключать все электроприборы. При любых чрезвычайных происшествиях следует обращаться по номеру «112».

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