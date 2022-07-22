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Общество22 июля 2022 6:44

В Ростовской области аэропорт Платов будет закрыт до 30 июля

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам
Ангелина СКИБА
Рейсы не принимают сейчас еще в 10 городах страны

Рейсы не принимают сейчас еще в 10 городах страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области до 30 июля продлили запрет на прием и отправление рейсов в аэропорту Платов. Об этом сообщает сайт Федерального агентства воздушного транспорта.

Такие же ограничения на полеты в том числе сейчас действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэропорты страны сейчас работают в штатном режиме.

Из-за временного закрытия 11 воздушных узлов авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты, то есть перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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Но также есть вероятность, что аэропорт откроется только к концу года (подробности)