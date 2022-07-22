Пять новых дорожных камер установили на дорогах Ростовской области

На дорогах появились новые комплексы фото- и видеофиксации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области установили пять новых дорожных камер фото- и видеофиксации. Информацию о местах размещения техники опубликовали на сайте донского правительства.

Так, по два комплекса «Кордон» и «Скат» теперь работают на трассе М-4 «Дон». Еще один «Кордон» появился в поселке Зимовники на улице Дзержинского. Камеры будут отслеживать скорость водителей и нарушения правил дорожного движения.

Добавим, за первое полугодие 2022 года выписали 1009,7 административных постановлений. Водители, которые не придерживались ПДД, получили штрафы на общую сумму в 601,4 млн рублей. Все эти деньги должны перечислить на дорожную безопасность в регионе.

Места размещения новых камер на трассе М-4 «Дон»:

в попутном направлении 937+45 км (ограничение скоростного режима 70 км/ч)

в попутном и встречном направлениях 1070+749 км (ограничение скоростного режима 90 км/ч)

во встречном направлении 1031+135 км (ограничение скоростного режима 110 км/ч)

во встречном направлении 1031+140 км (ограничение скоростного режима 110 км/ч

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