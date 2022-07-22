Дептранс Ростова предложил сделать новую остановку городской электрички на Доватора

Дептранс Ростова предлагает рассмотреть предложение о строительстве пассажирской платформы и подъездной дороги в районе Доватора. Фото: сайт "Активный ростовчанин".

Построить новый остановочный пункт «Городской электрички» в районе улицы Доватора, 164г в Ростове предложил Департамент транспорта донской столицы. Соответствующая инициатива была опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Сейчас с северной стороны улицы Доватора на участке от улицы Малиновского до СНТ «Изумруд» расположено большое количество промышленных предприятий, где работают около 10 тысяч человек. Подвоз работников по улице Доватора осуществляется автобусными маршрутами №№ 16А, 40, 74. А ближайшая станция «Ростов-Западный» находится на расстоянии 2,5 километра от предполагаемого места строительства новой платформы.

В рамках развития проекта «Городская электричка» предлагается организовать строительство новой остановки. В то время как власти города построят подъездную дорогу к пассажирской платформе. Департамент транспорта донской столицы предлагает жителям рассмотреть предложение и высказать свое мнение о необходимости строительства пассажирской платформы и подъездной дороги в районе Доватора. До завершения опроса остается 6 дней.

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