Синоптики: в Ростовской области ожидаются дождливые выходные

Непогода может продлиться до середины следующей недели
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области на выходных - 23 и 24 июля - ожидаются дожди, также может усилиться ветер. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.
Завтра и послезавтра осадки должны накрыть большинство территорий донского региона - где-то пройдут кратковременные дожди, а где-то разразятся настоящие ливни. К слову, непогода может продлиться и после выходных, до середины следующей недели.
Температура воздуха в среднем по региону в субботу и воскресенье будет колебаться от +23 до +27 градусов. В отдельных территориях ветер поднимется до 20-24 м/с, об этом ранее предупредили сотрудники МЧС.
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