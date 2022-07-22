Синоптики: в Ростовской области ожидаются дождливые выходные

Непогода может продлиться до середины следующей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных - 23 и 24 июля - ожидаются дожди, также может усилиться ветер. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Завтра и послезавтра осадки должны накрыть большинство территорий донского региона - где-то пройдут кратковременные дожди, а где-то разразятся настоящие ливни. К слову, непогода может продлиться и после выходных, до середины следующей недели.

Температура воздуха в среднем по региону в субботу и воскресенье будет колебаться от +23 до +27 градусов. В отдельных территориях ветер поднимется до 20-24 м/с, об этом ранее предупредили сотрудники МЧС.

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