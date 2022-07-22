Песня это «Ростов» стала лидером Всероссийского конкурса песен о родном городе

Ростовчанка сняла клип на композицию про Ростов-на-Дону. Фото: сайт администрации Ростова.

Лидером народного голосования во Всероссийском конкурсе лучших песен о родном городе «Города Героев» стала песня «Это Ростов» педагога Центра детского творчества Ворошиловского района Ксении Веске. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ростовчанка вместе с возглавляемым ею вокальным ансамблем «Каролина» сняла клип на композицию, в записи которого приняли участие воспитанники детского коллектива и его выпускники. Видеоролик о Ростове-на-Дону уже просмотрели более 3 тысяч зрителей.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в сентябре 2022 года. Победители конкурса выступят на площадке «Концертный зал ОнЛайн».

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