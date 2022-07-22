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Общество22 июля 2022 8:57

55-летняя ростовчанка лишилась почти 2 млн рублей, поверив аферисту

Это уже не первый случай за неделю, когда ростовчане "отдают" мошенникам миллионы
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
Это уже не первый случай за неделю, когда ростовчане "отдают" мошенникам миллионы.

Это уже не первый случай за неделю, когда ростовчане "отдают" мошенникам миллионы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на одного миллионера стало меньше. Как рассказали в Главном управлении МВД по региону, в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая лишилась почти двух млн рублей после одного телефонного разговора.

Известно, что неизвестный абонент позвонил ей на мобильник и представился сотрудником банка.

- Он сказал, что по карте потерпевшей проводятся сомнительные операции, - добавили в Управлении. - Чтобы их остановить, нужно продиктовать персональные данные и данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения.

После этого женщине начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила 1 825 000 рублей.

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника ищут.

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