55-летняя ростовчанка лишилась почти 2 млн рублей, поверив аферисту

Это уже не первый случай за неделю, когда ростовчане "отдают" мошенникам миллионы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на одного миллионера стало меньше. Как рассказали в Главном управлении МВД по региону, в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая лишилась почти двух млн рублей после одного телефонного разговора.

Известно, что неизвестный абонент позвонил ей на мобильник и представился сотрудником банка.

- Он сказал, что по карте потерпевшей проводятся сомнительные операции, - добавили в Управлении. - Чтобы их остановить, нужно продиктовать персональные данные и данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения.

После этого женщине начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила 1 825 000 рублей.

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника ищут.

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