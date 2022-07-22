Ярмарки в Ростове и Ростовской области приведут к единому стандарту

Единый стандарт позволит унифицировать подход к проведению ярмарок в донской столице. Фото: страница Алексея Логвиненко Вконтакте.

В Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 июля впервые введен единый стандарт организации ярмарок. Об этом в своем аккаунте сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Одна из причин разработки стандарта - перевод рынков в капитальные строения, - отмечает градоначальник. - Что привело к уменьшению количества рынков, но фактически их деятельность перешла в формат ярмарок.

Единый стандарт был разработан по инициативе властей донской столицы» и позволит унифицировать подход к проведению ярмарок не только в донской столице, но и на территории всей РФ. В данном документе объясняются требования к участникам и организаторам, а также приведены примеры оформления ярмарочных объектов.

По мнению главы ростовской администрации, ярмарки продолжают оставаться самым простым и доступным форматом торговли, а развитие ярмарочной торговли позволяет обеспечивать устойчивый рост производства и спроса на внутреннем рынке. В то же время для производителей открываются новые возможности и каналы сбыта сельскохозяйственной продукции.

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