С 1 августа в Ростовской области разрешат охоту на волков и шакалов

В октябре откроют охоту на бобров, фазанов, оленей и вальдшнепов
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Ростовской области с 1 августа разрешат охоту на волков и шакалов. Добывать этих зверей можно будет до 31 марта 2023 года. Эту информацию указали в документе на сайте Минприроды региона.
При этом прямо сейчас, в июле, уже отстреливают сурков-байбаков. Промысел в этой нише продлится до 30 сентября 2022 года. До этого же срока можно выслеживать кабанов.
Добавим, в октябре в донском регионе откроют охоту на бобров, фазанов, оленей и вальдшнепов.
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