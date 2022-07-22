С 1 августа в Ростовской области разрешат охоту на волков и шакалов

В октябре откроют охоту на бобров, фазанов, оленей и вальдшнепов Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области с 1 августа разрешат охоту на волков и шакалов. Добывать этих зверей можно будет до 31 марта 2023 года. Эту информацию указали в документе на сайте Минприроды региона.

При этом прямо сейчас, в июле, уже отстреливают сурков-байбаков. Промысел в этой нише продлится до 30 сентября 2022 года. До этого же срока можно выслеживать кабанов.

Добавим, в октябре в донском регионе откроют охоту на бобров, фазанов, оленей и вальдшнепов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

150 молодых фазанов выпустили в охотугодьях Ростовской области

Сейчас птицы осваиваются на новом месте (подробности)