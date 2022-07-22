В Ростове зафиксировали сразу два сброса в реку Темерник

Вода в Темернике угольно-черная. Фото: группа в VK Минприроды Дона

В Ростове-на-Дону зафиксировали сразу два сброса в реку Темерник, сообщает 22 июля пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Первое загрязнение произошло в районе Ростовского моря - вода, судя по фотографиям в сети, на одном из участков сейчас угольно-черная. В эти минуты на объекте уже работают эксперты.

- Проводится исследование, выясняются причины случившегося, - рассказали в Минприроды.

Еще один «кратковременный сброс» в Темерник произошел вчера, 21 июля. Это случилось около железнодорожного вокзала Ростова. Пробы воды уже отобрали, их должны проверить в лаборатории.

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