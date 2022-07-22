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Общество22 июля 2022 11:02

Как мошенники «заражают» смартфоны клиентов через фишинговые приложения

Об этом рассказали специалисты ВТБ
Татьяна ЛЫСЕНКО
Как мошенники «заражают» смартфоны клиентов через фишинговые приложения

Как мошенники «заражают» смартфоны клиентов через фишинговые приложения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций предупреждают специалисты ВТБ. Речь о том, что через фишинговые приложения для Android, злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя, чтобы перехватывать его личные данные и информацию из SMS или звонков.

- Активность мошенников по распространению вредоносных приложений потенциально очень опасна для клиентов, – рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. - С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически – узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов.

Вирус создает уязвимость и для других контактов, так как использует технологию спам-рассылки и готов «заражать» смартфоны ваших друзей и родственников. По нашим данным, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа, причем используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций. Для защиты своих средств мы рекомендуем всем клиентам проверять подлинность приложения, которое вы хотите загрузить, и пользоваться только проверенными источниками и не переходить по подозрительным ссылкам.

Так, пользователи устройств на базе Android могут скачать приложение ВТБ Онлайн по ссылке на сайте банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать интернет-версию ВТБ Онлайн.

- Просим наших пользователей быть внимательными: скачивать приложение только из официальных источников, проверяя подлинность используемых ресурсов в Интернете и использовать антивирусы на своих устройствах, - добавили специалисты. - В случае любых подозрений рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр или офис банка, а также заблокировать доступ в личный кабинет.

К слову, в ВТБ уверены, что решением проблемы мошенничества нужно заниматься на государственном уровне. Банк уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.