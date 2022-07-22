Как мошенники «заражают» смартфоны клиентов через фишинговые приложения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций предупреждают специалисты ВТБ. Речь о том, что через фишинговые приложения для Android, злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя, чтобы перехватывать его личные данные и информацию из SMS или звонков.

- Активность мошенников по распространению вредоносных приложений потенциально очень опасна для клиентов, – рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. - С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически – узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов.

Вирус создает уязвимость и для других контактов, так как использует технологию спам-рассылки и готов «заражать» смартфоны ваших друзей и родственников. По нашим данным, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа, причем используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций. Для защиты своих средств мы рекомендуем всем клиентам проверять подлинность приложения, которое вы хотите загрузить, и пользоваться только проверенными источниками и не переходить по подозрительным ссылкам.

Так, пользователи устройств на базе Android могут скачать приложение ВТБ Онлайн по ссылке на сайте банка, а также в официальных магазинах мобильных устройств. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать интернет-версию ВТБ Онлайн.

- Просим наших пользователей быть внимательными: скачивать приложение только из официальных источников, проверяя подлинность используемых ресурсов в Интернете и использовать антивирусы на своих устройствах, - добавили специалисты. - В случае любых подозрений рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр или офис банка, а также заблокировать доступ в личный кабинет.

К слову, в ВТБ уверены, что решением проблемы мошенничества нужно заниматься на государственном уровне. Банк уже подготовил ряд законодательных поправок для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения.

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