МВД: в Ростовской области перекрыт канал наркоторговли, арестовали 10 человек

Среди арестованных - жители Дона, Московской области и Ставропольского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Ростовской области вместе с коллегами из других регионов перекрыли канал наркоторговли. Всего задержали 10 человек - одного организатора и девять исполнителей. Они уже находятся под стражей, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

- Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозят тюремные сроки. Расследование продолжается, - рассказали в ведомстве.

Среди арестованных - жители Дона, Московской области и Ставропольского края. Во время обысков у них нашли более 2,7 кг различных запрещенных веществ, а также весы и упаковочные материалы.

Известно, что группировка работала по четко отлаженной схеме, в которой у каждого была своя роль. Одни занимались поиском покупателей, другие были поставщиками или курьерами.

Организатор при этом находился в Ростовской области и координировал еще две преступные группы. Он дистанционно связывался с поставщиками, а потом передавал оптовые партии подручным, которые распространяли товар через «тайники-закладки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

55-летняя ростовчанка лишилась почти 2 млн рублей, поверив аферисту

Это уже не первый случай за неделю, когда ростовчане "отдают" мошенникам миллионы (подробности)