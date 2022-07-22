В Ростове полицейские задержали подозреваемых в краже 200 тысяч рублей со счета

Потерпевший обратился в полицию с сообщением, что у него украли 200 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 200 тысяч рублей украли у ростовчанина двое мастеров по ремонту ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Потерпевший обратился в полицию с сообщением, что у него поломался ноутбук, и он через сайт объявлений нанял двух мастеров, чтобы его починить. Однако во время ремонта компьютера подозреваемые попросили телефон владельца для того, чтобы настроить его связь с техникой.

После этого мастера через приложение подключили ноутбук к своему устройству и списали все деньги на счет своей знакомой. В ходе розыска были задержаны специалисты по ремонту техники были задержаны. Ими оказались два местных жителя 20-ти и 19-ти лет. Однако на тот момент деньги они уже потратили на свои нужды. Сейчас следователями в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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