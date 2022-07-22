В Ростовском зоопарке на выходных пройдут показательные кормления слонов и шимпанзе

На ближайших выходных, 23 и 24 июля, посетителям зоосада расскажут, чем питаются слоны и шимпанзе. Фото: предоставлено пресс-службой зоопарка.

Каждый день в Ростовском-на-Дону зоопарке проходят показательные кормления животных. А на ближайших выходных, 23 и 24 июля, посетителям зоосада расскажут и покажут, чем питаются слоны и шимпанзе. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- У нас 400 видов животных, - рассказывают в пресс-службе организации. - Показательные кормления проводятся каждый день в 13:00. Посетителям нравится, так как это проходит в формате офлайн. На этих мероприятиях всегда много людей.

В пятницу, 22 июля, в зоопарке будут кормить жирафа. Фото: предоставлено пресс-службой зоопарка.

Зоопарк опубликовал расписание показательных кормлений до конца июля. Так в субботу, 23 июля, будут кормить слонов, а в воскресенье, 24 июля - шимпанзе. Понедельник, 25 июля будет днем кормления рыб в аквариуме, 26 июля — день орлов, 27 июля день носорогов, 28 июля - день капибаров, 29 июля день такин-мишми.

Пеликанов будут кормить 31 июля. Фото: предоставлено пресс-службой зоопарка.

На следующих выходных можно будет посмотреть, как кормят сурикатов — в субботу, 30 июля, и пеликанов — в воскресенье, 31 июля.

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