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Общество22 июля 2022 12:14

В Ростовской области с 1 июля в дорожных авариях погибли 32 человека

Несчастные случаи чаще всего происходили из-за водителей, которые не соблюдали ПДД
Ангелина СКИБА
В регионе сейчас проводят «Декадник безопасности дорожного движения»

В регионе сейчас проводят «Декадник безопасности дорожного движения»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 1 июля в дорожных авариях погибли 32 человека, еще 175 получили травмы. Такую неутешительную статистику привели в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве отметили, что чаще всего несчастные случаи происходили из-за водителей, которые не выдерживали скорость, а также нарушали правила на перекрестках и переходах. При этом наибольшее число погибших и пострадавших зарегистрировали при столкновениях машин.

Самыми аварийными оказались интервалы с 7 до 10 часов, с 11 до 16 часов, 17 до 19 часов и с 20 до 12 часов ночи.

Добавим, чтобы снизить количество ДТП, в регионе сейчас проводят «Декадник безопасности дорожного движения» - автоинспекторы уделяют особое внимание профилактике детского травматизма и техническому состоянию машин. Масштабные проверки продлятся до 31 июля.

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