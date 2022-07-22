В Таганроге на выходных ожидается теплая и дождливая погода

Дожди с переменной облачностью придут в Таганрог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на выходных - 23 и 24 июля - дожди с переменной облачностью придут в Таганрог. При этом в городе должна установиться комфортная температура воздуха, сообщают синоптики.

Так, в субботу в приморском городе прогнозируют небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит +24 градуса, ночная - в районе +17. Ветер будет северо-западный, во время непогоды он может усилиться.

В воскресенье, отмечают синоптики, из-за облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до +27 градусов. Ночью должно быть около +19. Ветер днем будет преимущественно западный, а к вечеру станет северо-западным.

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