В Ростовской области простились с бойцом, погибшим во время специальной операции

На снимке Алексеем Головневым. Фото: администрация Сальского городского поселения

В Ростовской области простились с 25-летним сальчанином Алексеем Головневым, который погиб выполняя служебный долг во время специальной операции. Информацию о бойце опубликовали в группе VK администрации Сальского городского поселения.

Алексей Головнев служил по контракту. Погиб 6 июля в районе города Николаева во время обстрела, который вел противник из комплекса «Точка-У». Во время передислокации специалист замыкал колонну, и его задело осколками ракеты.

Похоронили героя в Сальске 13 июля со всеми почестями. У Алексея Головнева остались родители, жена, сын и 7-месячная дочка. Военного посмертно представили к государственной награде.

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