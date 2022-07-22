В зоопарке Ростова у лемуров Стивена и Флоры родился малыш

Пол малыша пока не определили. Фото: группа в VK Ростовского-на-Дону зоопарка

В зоопарке Ростова у пары лемуров родился малыш. Это произошло еще в начале лета, сейчас он уже с любопытством изучает окружающий мир, но еще не отходит от мамы и сородичей.

- Стивен и Флора стали родителями проворного и озорного лемуренка. Он пока не отходит далеко от мамы и родственников, поэтому его пол пока нельзя определить, - рассказали сотрудники зоосада.

Кошачьи лемуры находятся в Международной Красной книге. Это вид, близкий к угрозе исчезновения - зверьков в тропических лесах Мадагаскара в последние годы активно истребляют браконьеры.

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